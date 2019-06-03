На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube

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Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что созвал совещание с участием руководства силовых ведомств страны в связи с появлением на YouTube видеоролика о сценарии конфликта с участием Румынии и Украины.

Об этом он написал в своём Facebook.

Матиос прикрепил ссылку на статью, в которой говорится о ролике на YouTube, рассказывающем о «якобы захвате Буковины Румынией в 2022 году».

По словам Матиоса, он «лично внесёт в Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке к совершению особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность» Украины.

«В связи с представленными в статье доводами во вторник проведу совещание с руководством МИД, Генерального штаба и ГУР МОУ, Службы внешней разведки и исполняющим обязанности главы СБУ», — написал он. 

Он добавил, что «все получат законные поручения в рамках уголовного производства».

Ранее украинские военнослужащие провели учения в Азовском море.

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