На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube
Об этом он написал в своём Facebook.
Матиос прикрепил ссылку на статью, в которой говорится о ролике на YouTube, рассказывающем о «якобы захвате Буковины Румынией в 2022 году».
По словам Матиоса, он «лично внесёт в Единый реестр досудебных расследований данные о подготовке к совершению особо тяжких преступлений, посягающих на территориальную целостность» Украины.
«В связи с представленными в статье доводами во вторник проведу совещание с руководством МИД, Генерального штаба и ГУР МОУ, Службы внешней разведки и исполняющим обязанности главы СБУ», — написал он.
Он добавил, что «все получат законные поручения в рамках уголовного производства».
Ранее украинские военнослужащие провели учения в Азовском море.