Украинские военнослужащие провели новые учения в Азовском море
- Reuters
«Акватория и украинское побережье Азовского моря по-прежнему остаются зонами высокого риска для развития военной агрессии северного соседа», — говорится в сообщении штаба в социальной сети Facebook.
В связи с этим подразделения ООС отрабатывают военные действия на случай «возможных оперативно-тактических сценариев» в Приазовье.
Отмечается, что в ходе учений противодесантный резерв при поддержке танков, артиллерии и авиации уничтожал «первую группу морского десанта противника».
В середине мая Украина уже проводила военные учения на побережье Азовского моря.