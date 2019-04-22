МВД Украины усиливает работу в Азовском и Чёрном морях

Министерство внутренних дел Украины усиливает работу своих подразделений в Азовском и Чёрном морях.

«Мы усиливаем работу подразделений МВД на этом участке и создаём единую систему безопасности, которая будет состоять из пограничников, гвардейцев, полицейских», — приводит пресс-служба МВД Украины слова заместителя министра внутренних дел Украины Вадима Трояна.

Отмечается, что система безопасности будет усилена подразделениями авиационной безопасности и гражданской защиты МВД.

Ранее в Чёрном море прошли учения Украины и НАТО Sea Shield.