МВД Украины усиливает работу в Азовском и Чёрном морях

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Министерство внутренних дел Украины усиливает работу своих подразделений в Азовском и Чёрном морях.
МВД Украины усиливает работу в Азовском и Чёрном морях
  • Reuters

«Мы усиливаем работу подразделений МВД на этом участке и создаём единую систему безопасности, которая будет состоять из пограничников, гвардейцев, полицейских», — приводит пресс-служба МВД Украины слова заместителя министра внутренних дел Украины Вадима Трояна.

Отмечается, что система безопасности будет усилена подразделениями авиационной безопасности и гражданской защиты МВД.

Ранее в Чёрном море прошли учения Украины и НАТО Sea Shield.

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