Эксперт прокомментировал учения НАТО и Украины в Чёрном море
- РИА Новости
«Альянс наращивает активность, прежде всего — чтобы противодействовать России», — пояснил эксперт.
По его словам, США «имитируют» своё участие, «возлагая функции морского военно-политического прикрытия на страны третьего эшелона уровня военной мощи».
Он также отметил, что совместные учения с Украиной являются «политической поддержкой грядущего голосования во втором туре выборов».
Ранее стало известно, что в Чёрном море начались учения Украины и НАТО Sea Shield.