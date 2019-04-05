Эксперт прокомментировал учения НАТО и Украины в Чёрном море

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Людмила Минасова
Главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым», Сергей Ченнык прокомментировал в беседе с RT начало совместных учений Украины и стран — членов Североатлантического альянса в Чёрном море.
Эксперт прокомментировал учения НАТО и Украины в Чёрном море
  • РИА Новости

«Альянс наращивает активность, прежде всего — чтобы противодействовать России», — пояснил эксперт.

По его словам, США «имитируют» своё участие, «возлагая функции морского военно-политического прикрытия на страны третьего эшелона уровня военной мощи».

Он также отметил, что совместные учения с Украиной являются «политической поддержкой грядущего голосования во втором туре выборов».

Ранее стало известно, что в Чёрном море начались учения Украины и НАТО Sea Shield.

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