Песков: даты следующей встречи лидеров «нормандской четвёрки» пока нет

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дата следующего саммита «нормандской четвёрки» пока не определена.
Песков: даты следующей встречи лидеров «нормандской четвёрки» пока нет
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, пока не определена», — ответил Песков на вопрос, определена ли дата встречи по результатам консультаций в Берлине в понедельник, 2 сентября.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал встречу в Берлине советников лидеров «нормандской четвёрки». По его словам, стороны достигли «определённых успехов» на переговорах.

20 августа президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с Владимиром Путиным заявил, что считает необходимым провести встречу в нормандском формате.

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