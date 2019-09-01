В Госдуме прокомментировали авиаудар США по Идлибу

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал действия авиации США, которая нанесла удар по идлибской зоне деэскалации, не уведомив об этом российскую и турецкую стороны.

«Этот акт в очередной раз показывает, что Вашингтон не заинтересован в стабилизации ситуации в Сирии и в целом на Ближнем Востоке. Я думаю, что, к сожалению, наши американские партнёры хотят сохранить очаг напряжённости на Ближнем Востоке. И будут и дальше извлекать из этого политические дивиденды», — заявил Морозов.

Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что США 31 августа нанесли авиаудар в Идлибе без уведомления России и Турции.