В Госдуме прокомментировали авиаудар США по Идлибу

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Полина Полетаева
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал действия авиации США, которая нанесла удар по идлибской зоне деэскалации, не уведомив об этом российскую и турецкую стороны.
В Госдуме прокомментировали авиаудар США по Идлибу
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«Этот акт в очередной раз показывает, что Вашингтон не заинтересован в стабилизации ситуации в Сирии и в целом на Ближнем Востоке. Я думаю, что, к сожалению, наши американские партнёры хотят сохранить очаг напряжённости на Ближнем Востоке. И будут и дальше извлекать из этого политические дивиденды», — заявил Морозов.

Ранее в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии заявили, что США 31 августа нанесли авиаудар в Идлибе без уведомления России и Турции.

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