В Совфеде прокомментировали позицию Турции по Су-57

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Член Совета Федерации Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал позицию Турции по российским истребителям Су-57.
В Совфеде прокомментировали позицию Турции по Су-57
  • РИА Новости

«Сегодня мы устойчиво вторые на рынке вооружения. Причём качество нашего вооружения такое, что к нему проявляют интерес разные страны, в том числе и страны НАТО в лице Турции», — заявил он.

По его словам, интерес Анкары к С-400 и Су-57 говорит о том, что ситуация не политическая, а прагматическая.

Как отметил Морозов, Турция исходит из своих национальных интересов и своего бюджета.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведёт переговоры с российской стороной по вопросу приобретения истребителей Су-57.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара сохраняет приверженность соглашению с Вашингтоном по программе производства новейших истребителей F-35. Он добавил, что никакие варианты не исключены.

Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с телеканалом «360» рассказал о преимуществах Су-57.

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