В Совфеде прокомментировали позицию Турции по Су-57
- РИА Новости
«Сегодня мы устойчиво вторые на рынке вооружения. Причём качество нашего вооружения такое, что к нему проявляют интерес разные страны, в том числе и страны НАТО в лице Турции», — заявил он.
По его словам, интерес Анкары к С-400 и Су-57 говорит о том, что ситуация не политическая, а прагматическая.
Как отметил Морозов, Турция исходит из своих национальных интересов и своего бюджета.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведёт переговоры с российской стороной по вопросу приобретения истребителей Су-57.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Анкара сохраняет приверженность соглашению с Вашингтоном по программе производства новейших истребителей F-35. Он добавил, что никакие варианты не исключены.
Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с телеканалом «360» рассказал о преимуществах Су-57.