В Турции заявили о приверженности сделке с США по F-35
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«Мы хотим купить F-35, но если мы не сможем, то будем искать альтернативы», — цитирует министра NTV.
По его словам, никакие варианты не исключены.
Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведёт переговоры с российской стороной по вопросу приобретения истребителей Су-57.
Во время авиакосмического салона МАКС-2019 Эрдоган спросил у президента России Владимира Путина, возможна ли покупка Су-57, и получил утвердительный ответ.