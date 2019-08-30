В Турции заявили о приверженности сделке с США по F-35

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Анкара сохраняет приверженность соглашению с Вашингтоном по программе производства новейших истребителей F-35, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в Норвегию.
В Турции заявили о приверженности сделке с США по F-35
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«Мы хотим купить F-35, но если мы не сможем, то будем искать альтернативы», — цитирует министра NTV.

По его словам, никакие варианты не исключены.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ведёт переговоры с российской стороной по вопросу приобретения истребителей Су-57.

Во время авиакосмического салона МАКС-2019 Эрдоган спросил у президента России Владимира Путина, возможна ли покупка Су-57, и получил утвердительный ответ.

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