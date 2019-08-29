Президент Италии поручил Конте сформировать новое правительство

Президент Италии Серджо Маттарелла выдал бывшему премьер-министру Джузеппе Конте мандат на формирование нового правительства.

Об этом сообщает ANSA.

Согласно данным агентства, Маттарелла принял в Квиринальском дворце Конте и поручил ему сформировать правительство. Экс-премьер мандат принял.

Ранее стало известно, что итальянская фракция «Движение пяти звёзд» и Демократическая партия заключили политическое соглашение, чтобы сформировать новое правительство с Конте во главе.

20 августа Конте во время своего выступления в верхней палате парламента Италии объявил о решении уйти в отставку.

Подробнее — в материале RT.