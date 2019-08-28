Конте может получить мандат на формирование правительства 29 августа
- Reuters
Об этом сообщает RAI 24 со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Джованни Грассо.
По его словам, соответствующая встреча должна состояться в президентском Квиринальском дворце в 09:30 (10:30 мск).
Ранее стало известно, что итальянская фракция «Движение пяти звёзд» и Демократическая партия заключили политическое соглашение, чтобы сформировать новое правительство с Джузеппе Конте во главе.
Подробнее о политическом кризисе в Италии — в материале RT.