Конте может получить мандат на формирование правительства 29 августа

Президент Италии Серджо Маттарелла намерен встретиться с ушедшим недавно в отставку итальянским премьер-министром Джузеппе Конте 29 августа, чтобы, возможно, выдать ему мандат на формирование нового правительства.

Об этом сообщает RAI 24 со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы государства Джованни Грассо.

По его словам, соответствующая встреча должна состояться в президентском Квиринальском дворце в 09:30 (10:30 мск).

Ранее стало известно, что итальянская фракция «Движение пяти звёзд» и Демократическая партия заключили политическое соглашение, чтобы сформировать новое правительство с Джузеппе Конте во главе.

Подробнее о политическом кризисе в Италии — в материале RT.