Президент Бразилии призвал Макрона извиниться

Короткая ссылка
Президент Бразилии Жаир Болсонару посоветовал французскому лидеру Эммануэлю Макрону извиниться за оскорбления в свой адрес.
Президент Бразилии призвал Макрона извиниться
  • Reuters

Соответствующее заявление глава Бразилии сделал во время общения с журналистами, когда комментировал намерение стран-членов G7 оказать помощь в борьбе с лесными пожарами в Амазонии.

«Для начала, господину Макрону стоило бы отказаться от своих оскорблений в мой адрес. Во-первых, он назвал меня лжецом. А во-вторых, насколько я осведомлён, он ставит под вопрос наш суверенитет над Амазонией», — цитирует Болсонару ТАСС.

Как указал бразильский лидер, только после извинений Макрона власти страны могли бы рассмотреть возможность принятия помощи от стран G7.

«Сперва извинения — затем предложение, а потом я отвечу», — заключил глава южноамериканской республики.

Ранее Макрон заявил, что страны G7 готовы оказать помощь в тушении пожаров в лесах Амазонии. Позднее президент Боливии Эво Моралес пригласил в республику лидеров государств-членов G7 в связи с их заявлением о помощи странам, пострадавшим от пожаров в Амазонии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить