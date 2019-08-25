Макрон заявил о готовности стран G7 помочь с пожарами в лесах Амазонии

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны G7 готовы оказать помощь в тушении пожаров в лесах Амазонии.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас нашими командами ведутся контакты со странами Амазонии, чтобы мы могли доработать конкретные обязательства по техническим и финансовым ресурсам», — сказал он.

Вместе с этим Макрон отметил, что Франция входит в число девяти стран Амазонии, упомянув заморский департамент — Французскую Гвиану.

Ранее президент Франции заявил, что пожары в Амазонии являются международным кризисом, в связи с чем странам G7 необходимо обсудить эту проблему.