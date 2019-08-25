Макрон заявил о готовности стран G7 помочь с пожарами в лесах Амазонии
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«Сейчас нашими командами ведутся контакты со странами Амазонии, чтобы мы могли доработать конкретные обязательства по техническим и финансовым ресурсам», — сказал он.
Вместе с этим Макрон отметил, что Франция входит в число девяти стран Амазонии, упомянув заморский департамент — Французскую Гвиану.
Ранее президент Франции заявил, что пожары в Амазонии являются международным кризисом, в связи с чем странам G7 необходимо обсудить эту проблему.