Макрон заявил о готовности стран G7 помочь с пожарами в лесах Амазонии

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны G7 готовы оказать помощь в тушении пожаров в лесах Амазонии.
Макрон заявил о готовности стран G7 помочь с пожарами в лесах Амазонии
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас нашими командами ведутся контакты со странами Амазонии, чтобы мы могли доработать конкретные обязательства по техническим и финансовым ресурсам», — сказал он.

Вместе с этим Макрон отметил, что Франция входит в число девяти стран Амазонии, упомянув заморский департамент — Французскую Гвиану.

Ранее президент Франции заявил, что пожары в Амазонии являются международным кризисом, в связи с чем странам G7 необходимо обсудить эту проблему. 

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