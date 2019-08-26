Президент Боливии пригласил лидеров стран G7 в связи с пожарами

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Президент Боливии Эво Моралес пригласил в республику лидеров стран G7 в связи с их заявлением о помощи странам, пострадавшим от пожаров в Амазонии.

«Мы приветствуем позицию G7, которая заявила о своем желании срочно помочь странам, пострадавшим от пожаров в Амазонии», — написал Моралес на своей странице в Twitter. 

Президент добавил, что приглашает в страну Эммануэля Макрона и его коллег. 

Он также отметил, что Парижское соглашение по климату «обязывает индустриальные страны защищать и сохранять окружающую среду».

«Члены G7 должны понять, что пожары в Амазонии — это знак, что необходимо срочно перейти от выражения обеспокоенности к действиям», — добавил политик. 

25 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны G7 готовы оказать помощь в тушении пожаров в лесах Амазонии.

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