Президент Боливии пригласил лидеров стран G7 в связи с пожарами

Президент Боливии Эво Моралес пригласил в республику лидеров стран G7 в связи с их заявлением о помощи странам, пострадавшим от пожаров в Амазонии.

«Мы приветствуем позицию G7, которая заявила о своем желании срочно помочь странам, пострадавшим от пожаров в Амазонии», — написал Моралес на своей странице в Twitter.

Saludamos la posición del #G7 que anuncia su voluntad de ayuda urgente a países afectados por incendios en la Amazonía. Invitamos al hermano presidente @EmmanuelMacron y sus colegas a venir a Bolivia para ejecutar directamente compromisos de cooperación. #UnidadEnLaAdversidad. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 25 августа 2019 г.

Президент добавил, что приглашает в страну Эммануэля Макрона и его коллег.

Он также отметил, что Парижское соглашение по климату «обязывает индустриальные страны защищать и сохранять окружающую среду».

«Члены G7 должны понять, что пожары в Амазонии — это знак, что необходимо срочно перейти от выражения обеспокоенности к действиям», — добавил политик.

25 августа президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны G7 готовы оказать помощь в тушении пожаров в лесах Амазонии.