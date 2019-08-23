Болсонару прокомментировал заявление Макрона о пожарах в Амазонии

Бразильский лидер Жаир Болсонару прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что пожары в Амазонии являются международным кризисом, и эту ситуацию стоит обсудить странам G7.

«Я сожалею, что президент Макрон стремится использовать внутренние дела Бразилии и соседних стран в собственных политических целях», — написал Болсонару в своём микроблоге в Twitter.

Он заявил, что предложение президента Франции «обсудить этот вопрос на саммите без участия Бразилии и других стран региона напоминает колониальную ментальность, неуместную в XXI веке».

Ранее Макрон заявил, что пожары в Амазонии являются международным кризисом, в связи с чем странам G7 необходимо обсудить эту проблему.