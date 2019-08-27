Суд в США обязал Jonson&Johnson выплатить $572 млн по опиоидному делу

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Суд в Оклахоме удовлетворил иск генеральной прокуратуры штата и обязал компанию Jonson&Johnson выплатить более $572 млн по делу об опиоидном кризисе в США.

Об этом сообщает NBC News.

Cудья округа Кливленд Тад Болкмен постановил, что Johnson & Johnson использовала методы продвижения на рынке болеутоляющих средств, которые содействовали опиоидному кризису в Оклахоме.

В Johnson & Johnson заявили о намерении обжаловать решение суда.

В мае 2018 года лидер США Дональд Трамп подписал закон, который упрощает американцам доступ к экспериментальным методам лечения, если они страдают опасными для жизни заболеваниями.

В октябре 2017 года опиоидный кризис в США объявили чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения.

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