Суд в США обязал Jonson&Johnson выплатить $572 млн по опиоидному делу
Об этом сообщает NBC News.
Cудья округа Кливленд Тад Болкмен постановил, что Johnson & Johnson использовала методы продвижения на рынке болеутоляющих средств, которые содействовали опиоидному кризису в Оклахоме.
В Johnson & Johnson заявили о намерении обжаловать решение суда.
В мае 2018 года лидер США Дональд Трамп подписал закон, который упрощает американцам доступ к экспериментальным методам лечения, если они страдают опасными для жизни заболеваниями.
В октябре 2017 года опиоидный кризис в США объявили чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения.