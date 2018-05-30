Трамп упростил американцам доступ к экспериментальным методам лечения

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Президент США Дональд Трамп подписал закон под названием «Право попробовать», который упрощает американцам доступ к экспериментальным методам лечения, если они страдают опасными для жизни заболеваниями.
Трамп упростил американцам доступ к экспериментальным методам лечения
  • © Getty Images

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Несколько минут назад я имел честь подписать закон «Право попробовать», — указал он, сопроводив твит видеозаписью того, как он ставит свою подпись под документом.

В октябре 2017 года Трамп объявил, что опиоидный кризис в стране является чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения.

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