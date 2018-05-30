Трамп упростил американцам доступ к экспериментальным методам лечения
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Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
«Несколько минут назад я имел честь подписать закон «Право попробовать», — указал он, сопроводив твит видеозаписью того, как он ставит свою подпись под документом.
Moments ago, it was my great honor to sign #RightToTry into law! https://t.co/mtPiHsBc1Hpic.twitter.com/hFtpyJlV4h— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 мая 2018 г.
В октябре 2017 года Трамп объявил, что опиоидный кризис в стране является чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения.