Меркель выступила за проведение переговоров Путина и Зеленского
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«Я хочу сейчас, чтобы состоялись переговоры между украинским президентом и российским президентом», — сказала она в ходе пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом в Биаррице.
Меркель назвала ситуацию вокруг Украины большой проблемой, призвав добиться прогресса по данному вопросу.
Ранее в Кремле констатировали «начало диалога между двумя президентами».
Как отмечали в МИД Украины, прямые переговоры с Путиным являются новым подходом Зеленского.
19 августа Путин в ходе пресс-конференции подчеркнул, что контакты с Зеленским внушают «осторожный оптимизм».