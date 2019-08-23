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Песков прокомментировал начало диалога Путина и Зеленского

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал уровень отношений России и Украины в контексте сообщений о возможном обмене удерживаемыми лицами.
Песков прокомментировал начало диалога Путина и Зеленского
  • Reuters

«Пока мы констатируем начало диалога между двумя президентами — между президентом Путиным и президентом Зеленским. И констатируем, как мы уже говорили, определённые контакты, которые осуществляют в развитие этих разговоров, в развитие тех пониманий, которые были достигнуты в ходе этих разговоров», — сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли говорить об улучшении отношений между Россией и Украиной в связи с новостями о возможности скорого обмена удерживаемыми лицами.

Кроме того, он напомнил заявление Путина об осторожном оптимизме, «который также можно констатировать в контексте российско-украинских отношений».

23 августа украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что первые результаты по вопросу обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией должны быть в ближайшие дни.

Как отмечали в Кремле, «определённые контакты по вопросу обмена осуществляются».

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