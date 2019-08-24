Полиция применила слезоточивый газ против противников саммита G7
- Reuters
Об этом сообщает France Info.
По данным портала, демонстранты кричали различные лозунги, в том числе направленные против полицейских, при этом в рамках акции у них не было чёткого маршрута следования: протестующие просто гуляли по улицам города, пытаясь обойти блокпосты сотрудников правоохранительных органов.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задачей членов G7 является оказание помощи в преодолении кризисов на Украине, в Сирии, Ливии и вокруг Ирана.
Подробнее о саммите — в материале RT.