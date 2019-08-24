Полиция применила слезоточивый газ против противников саммита G7

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Сотрудники правоохранительных органов во французском городе Байонна применили слезоточивый газ для разгона манифестации противников саммита G7.
Полиция применила слезоточивый газ против противников саммита G7
  • Reuters

Об этом сообщает France Info.

По данным портала, демонстранты кричали различные лозунги, в том числе направленные против полицейских, при этом в рамках акции у них не было чёткого маршрута следования: протестующие просто гуляли по улицам города, пытаясь обойти блокпосты сотрудников правоохранительных органов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задачей членов G7 является оказание помощи в преодолении кризисов на Украине, в Сирии, Ливии и вокруг Ирана.

Подробнее о саммите — в материале RT.

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