Полиция применила слезоточивый газ против противников саммита G7

Сотрудники правоохранительных органов во французском городе Байонна применили слезоточивый газ для разгона манифестации противников саммита G7.

Об этом сообщает France Info.

По данным портала, демонстранты кричали различные лозунги, в том числе направленные против полицейских, при этом в рамках акции у них не было чёткого маршрута следования: протестующие просто гуляли по улицам города, пытаясь обойти блокпосты сотрудников правоохранительных органов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задачей членов G7 является оказание помощи в преодолении кризисов на Украине, в Сирии, Ливии и вокруг Ирана.

Подробнее о саммите — в материале RT.