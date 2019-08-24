Макрон призвал G7 помочь решить кризисы в Сирии и на Украине

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задачей членов G7 является оказание помощи в преодолении кризисов на Украине, в Сирии, Ливии и вокруг Ирана.
Макрон призвал G7 помочь решить кризисы в Сирии и на Украине
  • Reuters

Об этом говорится в обращении французского лидера к нации перед открытием саммита G7 во Франции, которое опубликовано в Twitter.

«Необходимо обеспечить безопасность, защитить мир и помочь в преодолении кризисов вокруг Ирана, в Сирии, Ливии и на Украине», — заявил Макрон.

По его словам, указанные кризисы затрагивают «повседневную жизнь».

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на продуктивные переговоры на саммите G7.

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