Трамп подтвердил готовность к торговым переговорам с Китаем
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
«Посмотрим, что будет. Я всегда открыт к переговорам», — заявил он журналистам перед отъездом в аэропорт на саммит G7 в Биаррице.
Ранее Трамп объявил о повышении на 5% ранее запланированных пошлин на импорт товаров из Китая после решения КНР повысить на 10% и 5% пошлины на американские товары на сумму $75 млрд в год.
1 августа США заявили о введении 10-процентных пошлин на продукцию из Китая на общую сумму $300 млрд.