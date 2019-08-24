Трамп подтвердил готовность к торговым переговорам с Китаем

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что по-прежнему готов к торговым переговорам с Китаем, несмотря на недавнее решение увеличить пошлины на китайские товары и продукцию с сентября и октября 2019 года в ответ на дополнительные пошлины КНР.
Трамп подтвердил готовность к торговым переговорам с Китаем
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Посмотрим, что будет. Я всегда открыт к переговорам», — заявил он журналистам перед отъездом в аэропорт на саммит G7 в Биаррице.

Ранее Трамп объявил о повышении на 5% ранее запланированных пошлин на импорт товаров из Китая после решения КНР повысить на 10% и 5% пошлины на американские товары на сумму $75 млрд в год.

1 августа США заявили о введении 10-процентных пошлин на продукцию из Китая на общую сумму $300 млрд.

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