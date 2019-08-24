Трамп предложил помощь в тушении пожаров в Бразилии

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Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с бразильским коллегой Жаиром Болсонару сообщил о готовности Соединённых Штатов помочь в тушении пожаров, которые охватили леса Амазонии.

«Только что состоялся разговор с президентом Бразилии Жаиром Болсонару ... Я ему сообщил, что если США могут оказать помощь с пожарами в лесах Амазонии, то мы готовы помочь», — написал Трамп в Twitter.

Американский лидер также сообщил, что взаимоотношения стран «крепкие, возможно, крепче, чем когда-либо».

Ранее с предложением помощи выступил президент Эквадора

В июле Трамп предложил президенту России Владимиру Путину помощь в тушении лесных пожаров в Сибири.

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