Трамп предложил помощь в тушении пожаров в Бразилии
«Только что состоялся разговор с президентом Бразилии Жаиром Болсонару ... Я ему сообщил, что если США могут оказать помощь с пожарами в лесах Амазонии, то мы готовы помочь», — написал Трамп в Twitter.
Американский лидер также сообщил, что взаимоотношения стран «крепкие, возможно, крепче, чем когда-либо».
Ранее с предложением помощи выступил президент Эквадора.
В июле Трамп предложил президенту России Владимиру Путину помощь в тушении лесных пожаров в Сибири.