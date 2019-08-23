В Чили предложили Бразилии помощь в тушении пожаров в Амазонии

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Глава Министерства сельского хозяйства Чили Антонио Валькер обсудил со своим бразильским коллегой ситуацию с пожарами в Амазонии.

«Я связался с министром сельского хозяйства Бразилии, чтобы предложить всё, что в наших силах, для борьбы с крупными пожарами в Амазонии. Как Министерство сельского хозяйства мы должны проявлять солидарность со страной, которая столкнулась с бедой», — написал Валькер на своей странице в Twitter.

Ранее СМИ сообщили, что в бразильских тропических лесах произошло более 75 тыс. пожаров, что является рекордным показателем за последние семь лет. 

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что пожары в Амазонии являются международным кризисом, в связи с чем странам G7 необходимо обсудить эту проблему.

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