Роналду призвал бороться с лесными пожарами в Амазонии

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Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду высказался о проблеме лесных пожаров в Амазонии.
Роналду призвал бороться с лесными пожарами в Амазонии
  • @cristiano / Instagram

«Тропические леса Амазонии производят более 20% кислорода в мире, и они горели в течение трёх последних недель. Наша обязанность — помочь спасти планету», — написал Роналду в своём Twitter.

По данным СМИ, в 2019 году в бразильских тропических лесах произошло более 75 тыс. пожаров, что является рекордным показателем за последние семь лет. При этом площадь территорий, охваченных огнём, возросла на 83% по сравнению с прошлым годом.

Ранее сообщалось, что Роналду со своим сыном посетил места, где жил и тренировался в детстве.

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