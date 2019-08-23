Эквадор предложил помощь Бразилии в борьбе с пожарами в Амазонии
«В ходе разговора с Жаиром Болсонару предложил предоставить самолёт, который доставит три бригады эквадорских специалистов в области лесных пожаров и природоохранных расследований, которые помогут облегчить трагедию в амазонском лесу», — написал Морено в своём микроблоге в Twitter.
Ранее СМИ сообщили, что в бразильских тропических лесах произошло более 75 тыс. пожаров, что является рекордным показателем за последние семь лет.
Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что пожары в Амазонии являются международным кризисом, в связи с чем странам G7 необходимо обсудить эту проблему.