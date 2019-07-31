Путин и Трамп обсудили по телефону пожары в Сибири

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RT
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с пожарами в Сибири. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны. В ходе разговора Трамп предложил помощь в борьбе с лесными пожарами.
Путин и Трамп обсудили по телефону пожары в Сибири
  • Reuters
  • © © РИА Новости

Об этом заявили в пресс-службе российского лидера.

«Президент США предложил оказать содействие России в борьбе с лесными пожарами в Сибири. Президент России высказал искреннюю благодарность за столь внимательное отношение, предложение о помощи и поддержке», — говорится в сообщении.

Путин сообщил Трампу, что в регионе создана специальная авиагруппировка для тушения пожаров, а также отметил, что при необходимости примет помощь американской стороны.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу поручил создать оперативный штаб для координации действий по тушению лесных пожаров в Красноярском крае.

Площадь лесных пожаров в России составляет около 3 млн гектаров. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и Бурятии.

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