Минобороны создало штаб по тушению пожаров в Красноярском крае

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Министр обороны России Сергей Шойгу дал указание создать оперативный штаб для координации действий при тушении лесных пожаров в Красноярском крае.
Минобороны создало штаб по тушению пожаров в Красноярском крае
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«По указанию министра обороны России генерала армии Шойгу в Национальном центре управления обороной России создан оперативный штаб для координации деятельности сил и средств, привлекаемых к оказанию помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае», — говорится в пресс-релизе Минобороны, поступившем в распоряжение RT.

Уточняется, что в Красноярск вылетает оперативная группа Минобороны под руководством замглавы ведомства генерала армии Дмитрия Булгакова.

31 июля президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны помочь в тушении пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока. Ведомство сообщило, что направляет в Красноярский край авиагруппировку для тушения лесных пожаров.

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