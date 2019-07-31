Минобороны создало штаб по тушению пожаров в Красноярском крае

Министр обороны России Сергей Шойгу дал указание создать оперативный штаб для координации действий при тушении лесных пожаров в Красноярском крае.

«По указанию министра обороны России генерала армии Шойгу в Национальном центре управления обороной России создан оперативный штаб для координации деятельности сил и средств, привлекаемых к оказанию помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае», — говорится в пресс-релизе Минобороны, поступившем в распоряжение RT.

Уточняется, что в Красноярск вылетает оперативная группа Минобороны под руководством замглавы ведомства генерала армии Дмитрия Булгакова.

31 июля президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны помочь в тушении пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока. Ведомство сообщило, что направляет в Красноярский край авиагруппировку для тушения лесных пожаров.