В МЧС рассказали о ситуации с тушением пожаров в Красноярском крае

В пресс-службе МЧС России сообщили, что группировка по тушению лесных пожаров в Красноярском крае составила почти 800 человек и 400 единиц техники.

«В настоящий момент на территории Красноярского края работает 381 патрульная группа, в составе которой 771 человек и 381 единица техники. К тушению пожаров также привлечён самолет-амфибия Бе-200 МЧС, который уже сбросил на очаги пожара 63 тонны воды», — приводит ТАСС сообщение МЧС.

Также к тушению пожаров привлечены вертолёт Ми-8 для переброски спасателей и аэромобильная группировка МЧС.

31 июля Путин поручил Министерству обороны помочь в тушении пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока.

Минобороны сообщило, что в ближайшие часы в Красноярск вылетят десять самолётов Ил-76 и десять вертолётов Военно-транспортной авиации ВКС России, оборудованные специальными водосливными устройствами.