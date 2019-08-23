Минобороны КНР выразило США протест из-за планов поставок F-16 Тайваню

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Китайские военные выступают против планов США поставить Тайваню истребители F-16 на сумму $8 млрд.
Минобороны КНР выразило США протест из-за планов поставок F-16 Тайваню
  • Reuters

«Китайские военные выражают по этому поводу сильное недовольство и решительный протест», — цитирует ТАСС официального представителя Минобороны КНР У Цяня. 

Он отметил, что военные КНР уже сделали строгое представление американской стороне. 

У Цянь также добавил, что «Тайвань является неотъемлемой частью КНР» и что поставка истребителей является вмешательством во внутренние дела Китая. 

21 августа Госдеп США объявил о намерении поставить Тайваню 66 самолётов F-16.

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