Госдеп заявил о решении поставить Тайваню 66 самолётов F-16

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Госдепартамент США заявил о решении поставить Тайваню 66 истребителей F-16 и сопутствующее оборудование на сумму $8 млрд.

«Сегодня администрация официально известила конгресс о предложенной поставке Тайваню 66 истребителей F-16 C/D Block 70», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Он также отметил, что данное мероприятие осуществляется в рамках программы иностранной военной помощи, курируемой Госдепом.

9 июля Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также другого оборудования на сумму более $2 млрд.

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