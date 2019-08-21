Госдеп заявил о решении поставить Тайваню 66 самолётов F-16

Госдепартамент США заявил о решении поставить Тайваню 66 истребителей F-16 и сопутствующее оборудование на сумму $8 млрд.

«Сегодня администрация официально известила конгресс о предложенной поставке Тайваню 66 истребителей F-16 C/D Block 70», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Он также отметил, что данное мероприятие осуществляется в рамках программы иностранной военной помощи, курируемой Госдепом.

9 июля Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также другого оборудования на сумму более $2 млрд.