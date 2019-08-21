В МИД КНР оценили решение США о продаже Тайваню вооружений
- Reuters
«Китай в связи с этим выражает протест США, мы уже сделали американской стороне строгое представление», — цитирует дипломата РИА Новости.
По его словам, китайская сторона введёт в отношении соответствующих американских компаний санкции.
Ранее Госдепартамент США заявил о решении поставить Тайваню 66 истребителей F-16 и сопутствующее оборудование на сумму $8 млрд.
В июле американское внешнеполитическое ведомство одобрило продажу Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также другого оборудования на сумму более $2 млрд.