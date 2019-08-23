Эксперт оценил заявление Марин Ле Пен о возможности возвращения России в G8
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«Для лидеров стран G7 эта тема накануне саммита позволяет укрепить свои ряды, продемонстрировать единство рядов, которого в реальности, как мы видим по ситуации с брекситом, давно не существует», — сказал Жаров.
По его мнению, по сути Ле Пен права, но реалии таковы, что возвращение России в «Большую восьмёрку» не нужно ни самой Москве, ни тем, кто её якобы приглашает.
Ранее Ле Пен заявила, что «противостоя возвращению России в новый G8, ЕС показывает абсурдную пародию на холодную войну».
Представитель Дипломатической академии МИД России Иван Сурма в беседе с НСН оценил идею возрождения формата G8 с участием России.