Эксперт оценил заявление Марин Ле Пен о возможности возвращения России в G8

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Политолог Максим Жаров в беседе с ФАН оценил заявление лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен о возможности возвращения России в формат G8.
Эксперт оценил заявление Марин Ле Пен о возможности возвращения России в G8
  • © Julien Mattia/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Для лидеров стран G7 эта тема накануне саммита позволяет укрепить свои ряды, продемонстрировать единство рядов, которого в реальности, как мы видим по ситуации с брекситом, давно не существует», — сказал Жаров.

По его мнению, по сути Ле Пен права, но реалии таковы, что возвращение России в «Большую восьмёрку» не нужно ни самой Москве, ни тем, кто её якобы приглашает.

Ранее Ле Пен заявила, что «противостоя возвращению России в новый G8, ЕС показывает абсурдную пародию на холодную войну».

Представитель Дипломатической академии МИД России Иван Сурма в беседе с НСН оценил идею возрождения формата G8 с участием России.

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