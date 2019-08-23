Марин Ле Пен прокомментировала возможность возвращения России в G8
«Противостоя возвращению России в новый G8, ЕС показывает нам абсурдную пародию на холодную войну», — написала Ле Пен.
Она отметила, что антироссийская идеология «совершенно непродуктивна для интересов стран Европы».
Ранее высокопоставленный источник в европейских структурах заявил, что Евросоюз выступает против возвращения России в «Большую восьмёрку» до устранения причин, по которым она была исключена.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что поддерживает возвращение России в формат G8. Его французский коллега Эммануэль Макрон также назвал эту перспективу уместной.