Марин Ле Пен прокомментировала возможность возвращения России в G8

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Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на своей странице в Twitter прокомментировала возможность возвращения России в формат G8.

«Противостоя возвращению России в новый G8, ЕС показывает нам абсурдную пародию на холодную войну», — написала Ле Пен.

Она отметила, что антироссийская идеология «совершенно непродуктивна для интересов стран Европы».

Ранее высокопоставленный источник в европейских структурах заявил, что Евросоюз выступает против возвращения России в «Большую восьмёрку» до устранения причин, по которым она была исключена.

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что поддерживает возвращение России в формат G8. Его французский коллега Эммануэль Макрон также назвал эту перспективу уместной.

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