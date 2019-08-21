Эксперт оценил идею возрождения G8

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Представитель Дипломатической академии МИД России Иван Сурма в беседе с НСН оценил идею возрождения формата G8 с участием России.
Эксперт оценил идею возрождения G8
  • Reuters

«Политические лидеры ведущих стран мира прекрасно понимают, что чем дальше, тем больше инициатива будет переходить от них к другим международным форматам, более широким, таким как G20», — считает эксперт.

По его словам, многие мировые вопросы без участия таких стран, как Россия и Китай, рассматривать нельзя.

Ранее член комитета Госдумы по международным отношениям Антон Морозов в беседе с ФАН прокомментировал возможность возвращения России к работе в G8.

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