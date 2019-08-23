Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

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Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по инициативе Турции провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили сирийское урегулирование. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Кремля.
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии
  • РИА Новости

Как отмечается, президенты затронули вопросы двустороннего взаимодействия «в контексте стабилизации обстановки в зоне деэскалации «Идлиб».

«Условлено об активизации совместных усилий в целях ликвидации исходящей из этого района террористической угрозы», — говорится в сообщении.

Указывается, что сторонами рассматривались и другие аспекты сирийского урегулирования, включая проводимую Россией, Турцией и Ираном совместно с ООН работу по формированию и запуску конституционного комитета.

Ранее в МИД России заявили, что российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте по ситуации в Идлибе.

СМИ писали, что Турция укрепляет наблюдательные пункты в зоне деэскалации в Идлибе. 

19 августа при атаке на турецкий военный конвой, который двигался к наблюдательному пункту в Идлибе, погибли трое гражданских и 12 человек получили ранения.

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