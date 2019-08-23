Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии
- РИА Новости
Как отмечается, президенты затронули вопросы двустороннего взаимодействия «в контексте стабилизации обстановки в зоне деэскалации «Идлиб».
«Условлено об активизации совместных усилий в целях ликвидации исходящей из этого района террористической угрозы», — говорится в сообщении.
Указывается, что сторонами рассматривались и другие аспекты сирийского урегулирования, включая проводимую Россией, Турцией и Ираном совместно с ООН работу по формированию и запуску конституционного комитета.
Ранее в МИД России заявили, что российские и турецкие военные находятся в постоянном контакте по ситуации в Идлибе.
СМИ писали, что Турция укрепляет наблюдательные пункты в зоне деэскалации в Идлибе.
19 августа при атаке на турецкий военный конвой, который двигался к наблюдательному пункту в Идлибе, погибли трое гражданских и 12 человек получили ранения.