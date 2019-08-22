СМИ: Турция укрепляет наблюдательные пункты в Идлибе

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Турция укрепляет наблюдательные пункты в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб, сообщает Anadolu.
СМИ: Турция укрепляет наблюдательные пункты в Идлибе
  • Reuters

По данным агентства, с этой целью на северо-запад Сирии переброшены дополнительная бронетехника, военнослужащие и грузовики с боеприпасами.

«В соответствии с астанинскими соглашениями по внутреннему периметру зоны деэскалации создано 12 наблюдательных пунктов ВС Турции», — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров со своей коллегой из Ганы Ширли Айоркор Ботчвей заявил, что российские и турецкие военнослужащие находятся в постоянном контакте по ситуации в сирийской зоне деэскалации в Идлибе.

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