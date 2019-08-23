Россия поменяла генерального консула в Гонконге
«Новый генеральный консул России в Гонконге приступил к своим обязанностям в августе, смена главы российской дипмиссии в Гонконге произошла в рамках плановой ротации, это стандартная процедура», —приводит РИА Новости сообщение.
Отмечается, что Игорь Сагитов сменил на этом посту Александра Козлова.
Ранее стало известно об отставке посла США в Москве Джона Хантсмана.
В середине августа американский лидер Дональд Трамп в ходе телефонного разговора проинформировал российского лидера Владимира Путина о предстоящей отставке Хантсмана.
В Американской торговой палате прокомментировали телеканалу «360» сообщения об отставке дипломата.