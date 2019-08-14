Трамп сообщил Путину о предстоящей отставке Хантсмана

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора проинформировал российского лидера Владимира Путина о предстоящей отставке Джона Хантсмана с поста посла Соединённых Штатов в России.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Действительно, президент Трамп сообщил Путину о том, что последует в ближайшее время отставка посла Хантсмана», — заявил Песков.

По его словам, российский лидер отметил, что на время работы Хантсмана в качестве посла в России пришёлся «один из самых тяжёлых» периодов в истории двухсторонних отношений.

При этом Песков добавил, что Хантсман работал для того, чтобы придать «какие-то конструктивные характеристики» отношениям стран.

В Кремле рассказали, что Трамп также анонсировал внесение новой кандидатуры на пост главы диппредставительства США в России в ближайшее время.

Ранее супруга посла США в России Мэри Кэй сообщила, что Хантсман с семьёй вернётся в США через полтора месяца.