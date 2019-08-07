В Американской торговой палате прокомментировали сообщения об отставке Хантсмана

Короткая ссылка
Глава Американской торговой палаты (AmCham) Алексис Родзянко в беседе с телеканалом «360» прокомментировал сообщения об отставке посла США в России Джона Хантсмана.
В Американской торговой палате прокомментировали сообщения об отставке Хантсмана
  • © Igor Russak/Global Look Press

«Я согласен с МИД России, что посол очень старался улучшить отношения. Особенно с точки зрения бизнеса. Он выделял наши деловые отношения с Россией как их положительную сторону. Сторону, которую следует сохранять и поощрять. И от нас ему большое спасибо за это», — заявил он.

По его словам, у Хантсмана был довольно внушительный политический вес в США, и он мог влиять и влиял на американскую политику по отношению к России.

Родзянко также выразил надежду, что у экс-посла большое политическое будущее в Соединённых Штатах.

Ранее в посольстве США подтвердили отправку Хантсманом письма об отставке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить