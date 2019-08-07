В Американской торговой палате прокомментировали сообщения об отставке Хантсмана

Глава Американской торговой палаты (AmCham) Алексис Родзянко в беседе с телеканалом «360» прокомментировал сообщения об отставке посла США в России Джона Хантсмана.

«Я согласен с МИД России, что посол очень старался улучшить отношения. Особенно с точки зрения бизнеса. Он выделял наши деловые отношения с Россией как их положительную сторону. Сторону, которую следует сохранять и поощрять. И от нас ему большое спасибо за это», — заявил он.

По его словам, у Хантсмана был довольно внушительный политический вес в США, и он мог влиять и влиял на американскую политику по отношению к России.

Родзянко также выразил надежду, что у экс-посла большое политическое будущее в Соединённых Штатах.

Ранее в посольстве США подтвердили отправку Хантсманом письма об отставке.