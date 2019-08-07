В посольстве США подтвердили отправку Хантсманом письма об отставке

Пресс-секретарь посольства США подтвердил в беседе с РБК, что американский посол в России Джон Хантсман действительно отправил письмо об отставке.

«Я могу подтвердить, что это то письмо, которое отправил посол», — сообщил пресс-секретарь. Ранее издание The Salt Lake Tribune сообщило, что Хантсман подал американскому лидеру Дональду Трампу заявление об отставке.