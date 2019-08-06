СМИ: Посол США в России Джон Хантсман подал заявление об отставке

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Посол США в России Джон Хантсман подал американскому президенту Дональду Трампу заявление об отставке, сообщает издание The Salt Lake Tribune.
СМИ: Посол США в России Джон Хантсман подал заявление об отставке
  • РИА Новости

Как пишет газета, опубликовавшая копию письма, которое датировано 5 августа, дипломат поблагодарил президента за возможность занять должность посла в Москве.

«Я с почтением подаю в отставку с должности посла Соединённых Штатов в России с 3 октября 2019 года. Я надеюсь, что это оставит достаточно времени для назначения и утверждения на должность преемника», — говорится в послании.

В тексте также говорится, что у России и США существуют общие интересы, притом что «многое, что разделяет нас, несовместимо». Также в письме подчёркивается, что «критически важно» поддерживать диалог между странами по вопросам национальной безопасности, в частности это касается борьбы с терроризмом и контроля над вооружениями.

Ранее начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов провёл встречу с послом США Джоном Хантсманом, в ходе которой они обсудили вопросы стратегической стабильности и международной безопасности.

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