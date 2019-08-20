NYT назвала возможного кандидата на пост посла США в России

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Американский лидер Дональд Трамп, как ожидается, назначит послом США в России первого заместителя госсекретаря Джона Салливана.
NYT назвала возможного кандидата на пост посла США в России
  • Reuters

Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации президента США.

Кандидатуру Салливана должен будет утвердить сенат.

Ранее стало известно об отставке посла США в Москве Джона Хантсмана.

В середине августа Трамп в ходе телефонного разговора проинформировал российского лидера Владимира Путина о предстоящей отставке Хантсмана. 

В Американской торговой палате прокомментировали телеканалу «360» сообщения об отставке дипломата. 

Как писали СМИ, в число возможных кандидатов на пост посла США попали спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл. 

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