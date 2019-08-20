NYT назвала возможного кандидата на пост посла США в России

Американский лидер Дональд Трамп, как ожидается, назначит послом США в России первого заместителя госсекретаря Джона Салливана.

Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации президента США.

Кандидатуру Салливана должен будет утвердить сенат.

Ранее стало известно об отставке посла США в Москве Джона Хантсмана.

В середине августа Трамп в ходе телефонного разговора проинформировал российского лидера Владимира Путина о предстоящей отставке Хантсмана.

В Американской торговой палате прокомментировали телеканалу «360» сообщения об отставке дипломата.

Как писали СМИ, в число возможных кандидатов на пост посла США попали спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл.