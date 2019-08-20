NYT назвала возможного кандидата на пост посла США в России
- Reuters
Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на высокопоставленного представителя администрации президента США.
Кандидатуру Салливана должен будет утвердить сенат.
Ранее стало известно об отставке посла США в Москве Джона Хантсмана.
В середине августа Трамп в ходе телефонного разговора проинформировал российского лидера Владимира Путина о предстоящей отставке Хантсмана.
В Американской торговой палате прокомментировали телеканалу «360» сообщения об отставке дипломата.
Как писали СМИ, в число возможных кандидатов на пост посла США попали спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн и посол США в Германии Ричард Гренелл.