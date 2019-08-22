Специалисты рассказали о серьёзных повреждениях корпуса «Титаника»

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После изучения новых изображений затонувшего парохода «Титаник» специалисты заявили о серьёзных повреждениях корабля из-за пагубного влияния морской соли и коррозии.
Специалисты рассказали о серьёзных повреждениях корпуса «Титаника»
  • © DanitaDelimont.com
  • globallookpress.com

«Самым ужасным с точки зрения разрушений местом на корабле стал правый борт, где расположились каюты офицеров и капитана корабля... Здесь корпус начал разрушаться вместе с каютами», — сообщает Atlantic Productions.

Специалисты отмечают, что части затонувшего корабля становятся уязвимыми для подводных течений, морской соли и бактерий, поглощающих металл.

Учёные также уверены, что разрушение затонувшего корабля будет только усиливаться.

«Титаник» затонул в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. Катастрофа унесла жизни более 1500 человек.

Ранее стало известно, что лайнер, представляющий собой копию «Титаника», будет спущен на воду в 2022 году.

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