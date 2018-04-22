В Великобритании на аукционе продали меню самого первого обеда, поданного на борту «Титаника»
Об этом сообщает BBC.
Отмечается, что лот был продан за £100 тыс.
По данным телекомпании, меню с судна забрал второй офицер «Титаника» Чарльз Лайтхоллер. На листе бумаги описаны блюда, которые были поданы техническому составу парохода во время первого дня его ходовых испытаний 2 апреля 1912 года.
Аукционист Алан Олдридж заявил, что это «одно из самых редких меню».
Уточняется, что на этих торгах также были проданы другие лоты, связанные с историей знаменитого лайнера.
В октябре 2017 года аукционный дом Henry Aldridge & Son провёл торги, в ходе которых за £126 тыс. было продано письмо пассажира «Титаника».