В Великобритании на аукционе продали меню самого первого обеда, поданного на борту «Титаника»

Аукционный дом Henry Aldridge & Son продал на торгах в британском городе Девицес меню самого первого обеда, поданного на борту «Титаника».

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что лот был продан за £100 тыс.

По данным телекомпании, меню с судна забрал второй офицер «Титаника» Чарльз Лайтхоллер. На листе бумаги описаны блюда, которые были поданы техническому составу парохода во время первого дня его ходовых испытаний 2 апреля 1912 года.

Аукционист Алан Олдридж заявил, что это «одно из самых редких меню».

Уточняется, что на этих торгах также были проданы другие лоты, связанные с историей знаменитого лайнера.

В октябре 2017 года аукционный дом Henry Aldridge & Son провёл торги, в ходе которых за £126 тыс. было продано письмо пассажира «Титаника».