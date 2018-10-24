Копию «Титаника» спустят на воду в 2022 году

Лайнер, представляющий собой копию «Титаника», будет спущен на воду в 2022 году, передаёт телеканал CBS.

Планируется, что судно отправится из Саутгемптона в Нью-Йорк по маршруту, который так и не завершил его предшественник.

Работу над проектом «Титаник II» ведёт компания Blue Star Line во главе с австралийским бизнесменом Клайвом Палмером.

Строительство лайнера обойдётся в $500 млн. Предполагается, что он сможет вместить 2,4 тыс. пассажиров и 900 членов экипажа.

Ранее в Великобритании на аукционе продали меню первого обеда, поданного на борту «Титаника».