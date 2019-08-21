НАТО не признало испытания ракеты США доказательством нарушения ДРСМД

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НАТО не признало испытания Соединёнными Штатами крылатой ракеты, создание которой шло вразрез с положениями Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), нарушением договора, сообщает ТАСС.
НАТО не признало испытания ракеты США доказательством нарушения ДРСМД
  • РИА Новости

«Страны НАТО согласны, что Россия несёт всю ответственность за прекращение действия ДРСМД с 2 августа 2019 года. США продолжают вести консультации со всеми союзниками по НАТО по проблеме завершения действия ДРСМД. Что касается американских военных возможностей, то их должны комментировать представители США», — говорится в комментарии пресс-службы альянса.

18 августа США испытали запрещённую соглашением крылатую ракету. В Пентагоне заявили, что её разработка началась в феврале.

Манёвры прошли примерно через две недели после того, как действие договора было официально прекращено по инициативе американской стороны.

Россия и Китай созвали Совбез ООН из-за ракетных разработок США.

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