В Госдуме оценили готовность Румынии принять больше военных США

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT готовность Румынии принять более крупный контингент американских военнослужащих.

«С недоумением оцениваем подобное заявление, поскольку все прекрасно понимают, что при размещении иностранных военных контингентов на территории страны государство теряет свой суверенитет и независимость», — пояснил Морозов.

Депутат отметил, что таким образом Румыния готова добровольно подчиниться США и что после увеличения военного присутствия, очевидно, будет и политическое, и экономическое давление на страну.

По словам Морозова, это вызвано тем, что в западных СМИ продолжается антироссийская истерия.

«Это делается целенаправленно для того, чтобы запугать восточно-европейские государства и сподвигнуть их к тому, чтобы соглашаться на размещение американских военных баз», — заключил он.

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом заявил о том, что страна готова принять более крупный контингент американских военнослужащих.

Кроме того, по итогам встречи они подчеркнули своё несогласие с проектом «Северный поток — 2».