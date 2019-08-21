В Госдуме оценили готовность Румынии принять больше военных США
- РИА Новости
«С недоумением оцениваем подобное заявление, поскольку все прекрасно понимают, что при размещении иностранных военных контингентов на территории страны государство теряет свой суверенитет и независимость», — пояснил Морозов.
Депутат отметил, что таким образом Румыния готова добровольно подчиниться США и что после увеличения военного присутствия, очевидно, будет и политическое, и экономическое давление на страну.
По словам Морозова, это вызвано тем, что в западных СМИ продолжается антироссийская истерия.
«Это делается целенаправленно для того, чтобы запугать восточно-европейские государства и сподвигнуть их к тому, чтобы соглашаться на размещение американских военных баз», — заключил он.
Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис после переговоров с американским лидером Дональдом Трампом заявил о том, что страна готова принять более крупный контингент американских военнослужащих.
Кроме того, по итогам встречи они подчеркнули своё несогласие с проектом «Северный поток — 2».