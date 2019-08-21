Президент Румынии выразил готовность принять в стране больше военных США
- Reuters
Стенограмма беседы главы государства с журналистами размещена на сайте администрации президента.
«Я выразил готовность Румынии принять более крупный американский (военный. — RT) контингент, и президент Трамп был очень открыт», — сказал Йоханнис.
Кроме того, по итогам встречи Трамп и Йоханнис подчеркнули своё несогласие с проектом «Северный поток — 2».
Ранее сообщалось, что США и Румыния намерены укреплять «оборонительные позиции» на восточном фланге НАТО, в частности в Чёрном море.