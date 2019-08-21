Президент Румынии выразил готовность принять в стране больше военных США

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Румыния готова принять более крупный контингент американских военнослужащих. Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис после переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
Президент Румынии выразил готовность принять в стране больше военных США
  • Reuters

Стенограмма беседы главы государства с журналистами размещена на сайте администрации президента.

«Я выразил готовность Румынии принять более крупный американский (военный. — RT) контингент, и президент Трамп был очень открыт», — сказал Йоханнис.

Кроме того, по итогам встречи Трамп и Йоханнис подчеркнули своё несогласие с проектом «Северный поток — 2».

Ранее сообщалось, что США и Румыния намерены укреплять «оборонительные позиции» на восточном фланге НАТО, в частности в Чёрном море.

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