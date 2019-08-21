Лидеры США и Румынии выступили против «Северного потока — 2»

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Президент США Дональд Трамп и президент Румынии Клаус Йоханнис подчеркнули своё несогласие с проектом «Северный поток — 2»

«Мы подчёркиваем наше несогласие с "Северным потоком — 2" и другими проектами, которые ставят наших союзников и партнёров в зависимость от энергоносителей из России», — цитирует РИА Новости совместное заявление президентов. 

Также в заявлении отмечается, что энергетическая безопасность является вопросом национальной безопасности.

«Ресурсы природного газа в Румынии могут повысить благосостояние наших стран и укрепить энергетическую безопасность Европы», — указано в тексте. 

Ранее сообщалось, что США и Румыния намерены укреплять «оборонительные позиции» на восточном фланге НАТО, в частности в Черном море.

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