В Госдуме объяснили слова главы МИД Польши о роли войск США

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Анастасия Румянцева
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление главы МИД Польши Яцека Чапутовича о том, что войска США на польской территории нужны для «сдерживания» России.
В Госдуме объяснили слова главы МИД Польши о роли войск США
  • Reuters

Как отметил Чапутович, Россия «дважды подумает», прежде чем прибегнуть к военным средствам в случае присутствия американских войск.

«Глава МИД Польши высказывает то мнение, которое сегодня высказывает и руководитель польского государства. У них мнение однозначное: они готовы даже из бюджета выделить несколько миллиардов евро для того, чтобы обустроить сильную, мощную базу для американских солдат как метод сдерживания российской «агрессии», — отметил Водолацкий. 

Депутат подчеркнул, что Россия никогда ни на кого не нападала, а всегда «защищалась от недругов», которые хотели разрушить российское государство. В том числе, как добавил Водолацкий, помогая тем западно-славянским народам, к которым относится и Польша.

«Мы не готовимся к нападению, мы всегда готовимся к отражению извне. Данное заявление — для того, чтобы лишний раз показать лояльность Америке. Ничего нового нет, очередное запугивание Евросоюза какими-то мнимыми российскими «угрозами», — заключил парламентарий.

Ранее глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что войска США на польской территории нужны для «сдерживания» России.

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